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Eskişehir'de yumurta fiyatları düştü



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kolisi 15-16 TL'ye kadar çıkan yumurta fiyatları düşmeye başladı.

Dolar kuru ve yumurta ihracatı yapan ülkelerde görülen kuş gribi olayları yumurtanın kolisini 15 ila 16 TL arasına kadar çıkartmıştı. Eskişehir'de yumurta fiyatları normal haline dönmeye başladı. Bir ay öncesinde 15-16 TL olan yumurtanın kolisi 8-11 TL'ye kadar düştü. Eskişehir'de yumurta satıcılığı yapan Sebahattin Yüksel, dolar artışı ve ihracattan dolayı bundan 1 ay önce 15 -16 liraya kadar çıkan yumurta fiyatlarının, normal seviyesine dönmeye başladığını söyledi. 15'li yumurtanın büyüklüğüne göre 4 ila 5,5 lira arasında değiştiğini belirten Yüksel, önümüzdeki günlerde fiyatların biraz daha düşebileceğini ifade etti.

Başka bir yumurta satıcısı da, "Yumurta fiyatların yüksek olduğu dönemde vatandaş 30'lu alacağına 15'li alıyordu. Şimdi bu fiyatların düşmesinden hem biz mutlu olduk hem de vatandaş mutlu oldu" diye konuştu.

Vatandaşlar da, "Fiyatların düşmesiyle daha fazla yumurta tüketme imkanımız olacak" yorumunda bulundular.

(İHA-KÇ)



12.01.2017 10:04:47 TSI

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