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Genç memurlardan alarm veren kan stoklarına anlamlı katkı

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:06
Genç memurlardan alarm veren kan stoklarına anlamlı katkı
Genç memurlardan alarm veren kan stoklarına anlamlı katkı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da Genç Memur-Sen ve Genç Sağlık-Sen üyesi kamu çalışanları, Kızılay'ın alarm veren stoklarına katkı sağlamak için kan bağışında bulundu.

Genç Memur-Sen Aydın İl Temsilciliği ve Genç Sağlık-Sen Aydın Şubesi üyesi kamu çalışanları, zorlu kış koşulları nedeniyle Kızılay'ın azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. Kızılay'ın Efeler ilçesi Gençlik Caddesi'nde bulunan kan bağışı merkezinde gerçekleşen etkinliğe Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Genç Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Yakup Özen, Aydın STK Platformu Genel Sekreteri Faruk Uludağlı, Sağlık-Sen Aydın Şube Başkan Yardımcıları Hasan Akköprü ve Hüseyin Sinan hazır bulundu.

Düzenledikleri kampanyaya destek veren Genç Memur-Sen ve Genç Sağlık-Sen üyelerine teşekkür eden Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Yakup Özen, "Ağır kış koşullarından dolayı kan stoklarının kırmızı alarm verdiği bu sıkıntılı dönemde hep birlikte Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belirtmek isteriz ki kan bağışı ihtiyaç doğduğunda değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olmalıdır. Kızılay'ın bugün ülkemizin önemli bir kurumu ve sembolü haline gelmesindeki en büyük payı duyarlı vatandaşların destekleridir. Şehitlerimiz vatan için, millet için canlarını verirken; biz gençler de vatana, milletine, istiklal ve istikbaline sahip çıkan milletimizin ihtiyacı olan kanın sağlanması için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kan bağışı etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer ve Aydın STK Platformu Genel Sekreteri Faruk Uludağlı ile yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.
(MB-Y)

12.01.2017 10:11:21 TSI
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