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Tunceli'de 200 kişilik yurt ihalesi yapıldı



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cengiz, il merkezinde yapımı düşünülen 200 kişilik kız öğrenci yurdu ihalesinin yapıldığını söyledi.

TTSO Başkanı Yusuf Cengiz, "Odamız öncülüğünde, odalar ve borsalar birliği tarafından yapılması planlanan 200 kişilik kız öğrenci yurdunun projesi hazırlanmış olup, 28 Aralık 2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Önümüzdeki aylarda temeli atılacak olan yurdumuzda, ilçelerimizden ve il merkezinden gelip okuyacak olan kız öğrencilerimiz yararlanacaktır. Arsa tahsisi konusunda yardımlarından ötürü Tunceli Valisi Sayın Osman Kaymak'a, Tunceli Defterdarlığı'na, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

(ET-MP-Y)



12.01.2017 10:12:06 TSI

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