YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit Belediyesi etkinliklerde yüzbinleri buluşturdu

İzmit Belediyesi etkinliklerde yüzbinleri buluşturdu



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi 2016 yılını etkinliklerle dolu bir yıl olarak geçirdi.

İzmit Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 2016 yılı içinde 759 farklı etkinlik düzenlendi.

Yapılan etkinliklerle toplumun her kesimine hitap edildiğini söyleyen yetkililer, "Geçtiğimiz yılı etkinlik ve açılışlar bakımından dolu dolu geçirdik. Ramazan programları, konserler, Hıdrellez şenlikleri, Şebi-i Arus, festivaller, İzmit'in Kurtuluşu gibi sayısız etkinliklerle yüzbinlerce kişiye hitap edildi. Geçen yıl içinde 96 farklı okulda 5 bin 518 öğrenciye çocuk hakları konusunda bilgilendirmelerde bulunulurken, 79 etkinlikle 3 bin 691 öğrenciye çocuk istismarı eğitimi verildi. Saatçi Ali Efendi Konağı'ndaki masal saati etkinliğine 55 okuldan bin 645 öğrenci katıldı. Cepsinlerde 137 seansta 2 bin 682 çocuk ücretsiz film seyretme imkanı bulurken, 12 etüt merkezinde 580 öğrenciye okuldaki derslerine destek için eğitimler verildi. Bursa'ya günü birlik düzenlenen 97 adet kültür gezisinden 4 bin 305 vatandaşımız yararlandı. Emekli evlerinde yıl içinde bin 818 emeklinin doğum günü kutlaması da yapıldı" şeklinde konuştular.

(İG-İÇ)



12.01.2017 10:12:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER