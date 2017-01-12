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Diyaliz merkezlerinde enfeksiyon gelişiminin önüne geçilecek

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:09
Diyaliz merkezlerinde enfeksiyon gelişiminin önüne geçilecek
Diyaliz merkezlerinde enfeksiyon gelişiminin önüne geçilecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) işbirliğinde "Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyon Gelişiminin Engellenmesi" konulu eğitim programı düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı işbirliğinde Aydın'da faaliyet gösteren kamu ve özel diyaliz ünite ve merkezlerinde görev alan sertifikalı dahiliye uzmanı, pratisyen hekim, hemşire ve hasta ile teması olan diğer personele yönelik "Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyon Gelişiminin Engellenmesi" konulu eğitim yapıldı. Eğitime Manisa ilinden gelen 48 kişi ile birlikte 280 kişi katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonunda yapılan eğitim Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Alpay Alp'in açılış konuşması ile başladı.
Bu eğitimin yapılmasında büyük emeği olan Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Nefrolog Prof. Dr.Yavuz Yeniçerioğlu "Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyon" başlıklı ilk oturumun başkanlığını yaparken, sırasıyla Adnan Menderes Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalında görevli Yrd.Doç. Dr.Hakan Akdam, Nazilli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşe Eşiyok ve Aydın Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Funda Sağlam Eyiler konuşmalarını yaptı.

Başkanlığını Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ferah Sönmez'in yaptığı "Çalışan ve İş Yeri Güvenliği" başlıklı ikinci oturumunda ise Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem İnan ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr.Filiz Abacıgil sunumlarını yaptı.

Aydın Devlet Hastanesinde görevli Nefroloji Uzmanı Dr. Yelda Gün'ün oturum başkanlığını yaptığı "Bulaş ve Yollar" konulu üçüncü oturumda ise konuşmacılar özel bir kurumdan olan hemşire Rabia Papila, Çevre Mühendisi Oytun Orhun ve Adnan Menderes Üniversitesi Hemodiyaliz Eğitim Hemşiresi Aynur Toplu oldu.

Dördüncü ve son oturumun konusunu "Hemodiyaliz Ünitelerinde Hijyen ve Dezenfeksiyon Kontrol Programı" oluşturdu. Oturum başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalında görevli Yrd. Doç. Dr. Dilek Yılmaz ile konuşmacılar Adnan Menderes Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülsün Çorum ve Ayşe Ulus ile Adnan Menderes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında görevli Yrd. Doç. Dr. Ş. Barçın Öztürk bilgilendirme yaptı.
(MB-Y)

12.01.2017 10:11:43 TSI
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