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Büyükşehir'in selde molozlarla atılan belgeleri dere kenarında bulundu

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:11
Büyükşehir'in selde molozlarla atılan belgeleri dere kenarında bulundu
- Mersin Büyükşehir Belediyesi, selde zarar gören Makine İkmal sahasında, molozlara karışarak Karacailyas Mahallesi'nin kuzeyindeki dere kenarındaki stok alanına atıldığı belirlenen bazı resmi evrakın toplanarak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı

MERSİN (İHA) - Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketinde zarar gören Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal sahasında, bazı resmi belgelerin molozlarla birlikte atıldığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belgeleri atıldıkları Karacailyas Mahallesi'nin kuzeyinde dere kenarı stok alanından toplayarak emniyet güçlerine teslim etti. Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapılarak, 10 Ocak 2017 akşamı Karacailyas Mahallesi ile Demirhisar Mahallesi arasındaki dere kenarında yapılan aramalara ilişkin kamuoyuna bilgi verdi. 29 Aralık 2016 tarihinde Mersin'de meydana gelen sel felaketinin, Büyükşehir Belediyesi mallarına da zarar verdiği belirtilen Büyükşehir açıklamasında, özellikle Makine İkmal sahasında oluşan selin, hem makine ve teçhizata hem de belediye arşivine ciddi zarar verdiği kaydedildi. Zararla ilgili gerekli tespitlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Sel felaketinin Makine İkmal alanında yol açtığı zararların kamera kayıtları, fotoğrafları ve inceleme sonuçları belediyemizde bulunmaktadır. 10 Ocak 2017 günü saat 19.00 sıralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal alanında bulunan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait selden zarar gören resmi evrakların bir kısmının yıkılan duvar nedeniyle oluşan moloz temizleme çalışmaları sırasında araya karışması ve Karacailyas Mahallesi'nin kuzeyinde dere kenarı stok alanına boşaltıldığı ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine Genel Sekreter Yardımcısı, Zabıta Daire Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanı ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı'ndan oluşan heyet, derhal belirtilen mahale intikal etmiş, olayla ilgili emniyet güçleri ve savcılık haberdar edilmiştir. Evraklar mevcut halleriyle toplanarak incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiş, konuyla ilgili adli tahkikat başlamıştır" denildi.
Olayın tespit edilmesinin hemen ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yazılı talimatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın soruşturma başlattığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanır tamamlanmaz sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Spekülasyonlara mahal bırakmamak ve halkımızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklama yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
(KYM-Y)

12.01.2017 10:15:17 TSI
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