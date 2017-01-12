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Göz kızarmasına dikkat



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, gözde görülen konjonktiva hastalığına dikkat çekti.

Atabay, "Konjonktiva; göz kapaklarının iç kısmını ve gözümüzün beyaz tabakası yani skleranın ön kısmını örten ince, saydam, müköz membrandır. Bu nedenle gözlerimizle ilgili bir problemde ilk tepki veren ve bu tepkisini kızararak, kanlanarak, çapaklanarak, batma hissi yaparak gösteren bir zardır. Normal sağlıklı durumda beyazımsı bir renk olduğundan gözükmeyip, en ufak bir rahatsızlıkta yoğun kan damarları içerdiğinden aşırı kanlanarak kırmızı bir renk alır" dedi.

Konjonktiva tümörlerinin tanısının diğer bazı konjonktiva lezyonlarına benzeyebildiği için güçlükler oluşturduğunu belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, "Hastalarımızın başvuru anındaki şikayetleri en sık olarak büyüyen kitle şeklindedir. Bundan başka kızarıklık, şişlik, batma, çapaklanma olabileceği gibi bazen ise gözlük muayenesi için başvuran bir hastada rastlantısal olarak tanı konulmaktadır. Bu lezyonların erken tanı ve tedavisi hastanın görsel yeteneklerinin korunmasında, kozmetik deformite gelişiminin engellenmesi ve göz kaybının önlenmesinde önemlidir." diye konuştu.

Kırmızı göz hastalığının en sık görülen sebebinin enfeksiyon olduğunu belirten Atabay, şöyle konuştu:

"Bakterilere bağlı oluşan enfeksiyonlarda ek olarak sekresyon oluşarak hastada çapaklanma olmaktadır. Hastalığın en masum olanıdır. Viral etkenlere bağlı oluşan enfeksiyonlar en kırmızı hatta kanama odakları oluşturan hastalıktır. Çok bulaşıcıdır. Uzun süreli olabilir, kornea tutulumlarına neden olabilmektedir. Göz kornea tabakası hastalıklarından biri olan kornea ülseri ise oldukça önemli olan ve gözde lekeler oluşturarak görmede azalmalara neden olan bir hastalıktır. Allerik konjonktivitler ile özellikle göze kaşıma sonrasında belirgin kanlanma odakları olmaktadır.

Göz travmaları diğer bir kırmızı göz nedenidir. Göz konjonkivasında travmaya bağlı kanama yırtılma nedeniyle olabilmektedir. Ameliyat ile tedavi gerektirebilir. Kendiliğinden olan ve genelde hastanın farkında olmadığı, çevresindekilerin uyardığı kırmızı göz nedeni subkonjonktival hemoraji olarak adlandırılır. Genelde hipertansiyon sebebiyle olmaktadır. Hastalar için uyarıcıdır. Vücutta zorlanma sebebi ile olmaktadır. Diğer bir önemli kırmızı göz sebebi üveit hastalığıdır. Üveit hastalığı gözde belirgin görme kayıplarına neden olabilen immun sistem hastalığıdır. Silyer enjeksiyon dediğimiz farklı bir kırmızı göz hastalığına neden olur ve görme azlığı ile birliktedir. Bunlardan daha başka olarak glokom yani göz tansiyonu gibi göz kuruluğu gibi pekçok farklı hastalıklar kırmızı göz sebebi olabilmektedir. Her hastalığın tedavisi farklıdır, bir hastalık için verilecek tedavi diğer hastalık için sakıncalı olabilir. Bu nedenle hastalarımızdan telefon veya mail ile kırmızı göz bulgularını bahsetmeleri ile muayene olmadan tanı koymak hatalı veya eksik olabilir. Bu şekilde muayene etmeden tedavi vermek ise doğru değildir. Tüm bu sebepler için kırmızı göz hastalığımız var ise mutlaka en kısa zamanda göz hastalıkları uzmanı muayenesi olmalarını önermekteyiz."

(ERZ-AA-Y)



12.01.2017 10:15:49 TSI

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