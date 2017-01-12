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Sani Konukoğlu Hastanesinde babadan oğluna ikinci şans

- Babasının böbreği nakledilen Ali Çakmak:

- "Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum"



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakil Merkezinde gerçekleştirilen operasyonla, babasının böbreği nakledilen Ali Çakmak, "Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Yavuzeli'nde yaşayan iki çocuk babası oğlu Çakmak (37), 3,5 yıl önce halsizlik, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerle doktora gittiğinde böbrek hastası olduğunu öğrendiğini ve diyaliz tedavisi görmeye başladığını söyledi.

Diyalize girdiği dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Çakmak, "Diyaliz döneminde stres, herhangi bir şey yapamayacak kadar halsizlik, istediklerimi yiyip içememe gibi sorunlar oluyordu ve bu da hayatımı olumsuz etkilediği için işimden ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Kadavra için iki yıl önce Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne kaydını yaptırdığını, ancak uygun kadavra çıkmadığını anlatan Çakmak, "Rahatsızlığım ilerleyince, yaşadığım sıkıntılara dayanamayan babam, böbreğini vermek istedi. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne geldik ve gerekli tetkikler yapıldı. Dokular uyunca, nakil işlemi için hastaneye yatışımızı gerçekleştirdik. Başarılı bir nakil oldu. Yeniden sağlığıma kavuştum artık diyalize gitmiyorum ve o dönem yaşadığım şikayetler son buldu. Çok mutluyum. Babama da çok teşekkür ederim. Sayesinde hayata yeniden başladım" şeklinde konuştu.

Organ bağışı çağrısı

Prof. Dr. M. Fatih Yüzbaşıoğlu, Doç. Dr. Selman Ünverdi ve Opr. Dr. Ahmet Gürer başta olmak üzere, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakil Merkezi hemşireleri ve çalışanlarına teşekkür eden Ali Çakmak, "Herkesi organ bağışında bulunmaya çağırıyorum. Rahatsızlığım ortaya çıktıktan sonra araştırdım. İnsanlar tek böbrekle de yaşayabiliyor ve dinimiz de organ naklini destekliyor. Sağlıklı olsam, organlarımı bağışlamak isterdim. Organ bağışı bekleyen çok sayıda diyaliz hastası var. Aynı rahatsızlığı yaşadıktan sonra, hastaların bir umut da olsa, organ bağışına, nakil olmaya çok ihtiyaç duyduklarını gördüm. Sadece sağlıkla ilgili değil, farklı konularda da sıkıntı yaşıyorlar. Organ bağışında bulunarak bu sıkıntıların birçoğunun son bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Organ bağışı konusunda, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Çakmak, büyük bir titizlikle ve başarılı bir şekilde organ naklini gerçekleştiren Sani Konukoğlu Hastanesini, nakil olmayı düşünen herkese önerdiğini sözlerine ekledi.

Yavuzeli'nde çiftçilikle uğraşan baba Mehmet Çakmak (60) ise dört çocuğundan birisi olan Ali'nin her geçen gün daha da artan ıstırabına dayanamayınca nakil için böbreğini vermek istediğini kaydetti.

Başarılı geçen böbrek nakli sonrasında kendisinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Mehmet Çakmak, "Oğlum hayata yeniden umutla bakabiliyor. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın. Evimize yeniden mutluluk ve huzur geldi. Organ bağışı konusunda herkes duyarlı olmalı. 'Böbreğimi verirsem bir şey olur mu' demesinler. Zaten riskli bir durumda doktorlar nakil işlemini gerçekleştirmiyorlar. Korkmalarına gerek yok. Ben nakilden 4 gün sonra normal hayatıma devam etmeye başladım" şeklinde konuştu.

Sağlığı uygun olan herkesin korkmadan organ bağışında bulunabileceğine dikkati çeken Mehmet Çakmak, "Hayatların diyalizde çürüyüp, gitmesine izin vermeyelim, organ bağışıyla canlar kurtulsun" çağrısını yaptı.

(BRN-Y)



12.01.2017 10:17:23 TSI

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