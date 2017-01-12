12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sani Konukoğlu Hastanesinde babadan oğluna ikinci şans

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:13
Sani Konukoğlu Hastanesinde babadan oğluna ikinci şans
Sani Konukoğlu Hastanesinde babadan oğluna ikinci şans
- Babasının böbreği nakledilen Ali Çakmak:
- "Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakil Merkezinde gerçekleştirilen operasyonla, babasının böbreği nakledilen Ali Çakmak, "Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Yavuzeli'nde yaşayan iki çocuk babası oğlu Çakmak (37), 3,5 yıl önce halsizlik, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerle doktora gittiğinde böbrek hastası olduğunu öğrendiğini ve diyaliz tedavisi görmeye başladığını söyledi.
Diyalize girdiği dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Çakmak, "Diyaliz döneminde stres, herhangi bir şey yapamayacak kadar halsizlik, istediklerimi yiyip içememe gibi sorunlar oluyordu ve bu da hayatımı olumsuz etkilediği için işimden ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.
Kadavra için iki yıl önce Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne kaydını yaptırdığını, ancak uygun kadavra çıkmadığını anlatan Çakmak, "Rahatsızlığım ilerleyince, yaşadığım sıkıntılara dayanamayan babam, böbreğini vermek istedi. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'ne geldik ve gerekli tetkikler yapıldı. Dokular uyunca, nakil işlemi için hastaneye yatışımızı gerçekleştirdik. Başarılı bir nakil oldu. Yeniden sağlığıma kavuştum artık diyalize gitmiyorum ve o dönem yaşadığım şikayetler son buldu. Çok mutluyum. Babama da çok teşekkür ederim. Sayesinde hayata yeniden başladım" şeklinde konuştu.
Organ bağışı çağrısı
Prof. Dr. M. Fatih Yüzbaşıoğlu, Doç. Dr. Selman Ünverdi ve Opr. Dr. Ahmet Gürer başta olmak üzere, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakil Merkezi hemşireleri ve çalışanlarına teşekkür eden Ali Çakmak, "Herkesi organ bağışında bulunmaya çağırıyorum. Rahatsızlığım ortaya çıktıktan sonra araştırdım. İnsanlar tek böbrekle de yaşayabiliyor ve dinimiz de organ naklini destekliyor. Sağlıklı olsam, organlarımı bağışlamak isterdim. Organ bağışı bekleyen çok sayıda diyaliz hastası var. Aynı rahatsızlığı yaşadıktan sonra, hastaların bir umut da olsa, organ bağışına, nakil olmaya çok ihtiyaç duyduklarını gördüm. Sadece sağlıkla ilgili değil, farklı konularda da sıkıntı yaşıyorlar. Organ bağışında bulunarak bu sıkıntıların birçoğunun son bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Organ bağışı konusunda, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ali Çakmak, büyük bir titizlikle ve başarılı bir şekilde organ naklini gerçekleştiren Sani Konukoğlu Hastanesini, nakil olmayı düşünen herkese önerdiğini sözlerine ekledi.
Yavuzeli'nde çiftçilikle uğraşan baba Mehmet Çakmak (60) ise dört çocuğundan birisi olan Ali'nin her geçen gün daha da artan ıstırabına dayanamayınca nakil için böbreğini vermek istediğini kaydetti.
Başarılı geçen böbrek nakli sonrasında kendisinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Mehmet Çakmak, "Oğlum hayata yeniden umutla bakabiliyor. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın. Evimize yeniden mutluluk ve huzur geldi. Organ bağışı konusunda herkes duyarlı olmalı. 'Böbreğimi verirsem bir şey olur mu' demesinler. Zaten riskli bir durumda doktorlar nakil işlemini gerçekleştirmiyorlar. Korkmalarına gerek yok. Ben nakilden 4 gün sonra normal hayatıma devam etmeye başladım" şeklinde konuştu.
Sağlığı uygun olan herkesin korkmadan organ bağışında bulunabileceğine dikkati çeken Mehmet Çakmak, "Hayatların diyalizde çürüyüp, gitmesine izin vermeyelim, organ bağışıyla canlar kurtulsun" çağrısını yaptı.
(BRN-Y)

12.01.2017 10:17:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Hububatçılar 2016'yı değerlendirdi 2017 yol haritasını çizdi
YEREL

HUBUBATÇILAR 2016'YI DEĞERLENDİRDİ 2017 YOL HARİTASINI ÇİZDİ
Gaziantepli halıcılar Domotex Hannover'e çıkarma yapıyor
YEREL

GAZİANTEPLİ HALICILAR DOMOTEX HANNOVER'E ÇIKARMA YAPIYOR
Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA
Gaziantepspor, yeni stadyumuna kavuşuyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR, YENİ STADYUMUNA KAVUŞUYOR

Gaziantep Emniyet Müğdürlüğündeki çatışma
YEREL

GAZİANTEP EMNİYET MÜĞDÜRLÜĞÜNDEKİ ÇATIŞMA
Kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu
YEREL

KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASINI JANDARMA BULDU
Gaziantep’te PKK operasyonu
YEREL

GAZİANTEP’TE PKK OPERASYONU
&quot;Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Arttırılması&quot; projesi
YEREL

"ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKUMA ORANLARININ ARTTIRILMASI" PROJESİ
Şahinbey Belediyesi girişimcilere yeni imkanlar sunuyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GİRİŞİMCİLERE YENİ İMKANLAR SUNUYOR
Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi hizmete girdi
YEREL

GAZİANTEP SANAT MERKEZİ KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRDİ
92 yaşındaki kayıp alzheimer hastasını jandarma buldu
YEREL

92 YAŞINDAKİ KAYIP ALZHEİMER HASTASINI JANDARMA BULDU
Gaziantep'ten Haleplilere yardım
YEREL

GAZİANTEP'TEN HALEPLİLERE YARDIM
Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA
Kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürüldüğü iddiası
YEREL

KAYIP İHBARI YAPILAN KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI
Türkmenler konteyner kente yerleştiriliyor
YEREL

TÜRKMENLER KONTEYNER KENTE YERLEŞTİRİLİYOR

Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA
Tiryakioğlu, saldırıyı kınadı
YEREL

TİRYAKİOĞLU, SALDIRIYI KINADI
Gaziantepspor'da transfer
YEREL

GAZİANTEPSPOR'DA TRANSFER
GTO Başkanları, emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıyı kınadı
YEREL

GTO BAŞKANLARI, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN SALDIRIYI KINADI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA
Fadıloğlu: &quot;Kahraman polislerimiz büyük bir faciayı önledi&quot;
YEREL

FADILOĞLU: "KAHRAMAN POLİSLERİMİZ BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ"
Büyükşehir Gaziantepspor ilk senesinde başarı oldu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR İLK SENESİNDE BAŞARI OLDU