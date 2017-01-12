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Türk Kızılayı Soma'da kan bağışı hareketi başlattı

- Soma'da 3 gün boyunca tüm kurumların katkılarıyla kan bağışı toplanacak



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Türk Kızılayı Soma Şubesi Başkanı Aziz Günal, tüm Somalı vatandaşları 12-14 Ocak tarihleri arasında Cengiz Topel Meydanı'nda yapılacak olan kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet etti.

Ülke genelinde kan stoklarının yüzde 50'nin altına düştüğünü açıklayan Türk Kızılayı'nın bütün şubeleri kan stoklarını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Manisa'nın Soma ilçesinde kan bağışı kampanyaları Kızılay Soma Şubesi yönetimi tarafından 12 Ocak'ta başlatılıyor.

Türk Kızılayı Soma Şubesi Başkanı Aziz Günal, Kara gün dostu Türk Kızılay'ının Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında mazlumların ve mağdurların yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin bugünlerde yaşadığı sancılı ve sıkıntı süreçte her türlü terör ve afet sonrasında kan ihtiyacını karşılamaya çalışan Türk Kızılayı'nın zorlu kış şartlarının da bastırmasıyla kan stoklarında önemli bir azalma olduğu görülmüştür. Türk Kızılayı Soma Şube Başkanlığı olarak Kaymakamımız Sayın Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ergene'nin önderliğinde ve çağrılarıyla sivil toplum kuruluşları, odalar ve sendikaların yönetim kurulu ve üyelerini, tüm kamu kurumu çalışanlarını ve Somalı tüm vatandaşlarımızı 12-13-14 Ocak Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Cengiz Topel Meydanı'na kan bağışına çağırıyoruz. 1 kan ile 3 cana umut kapısı olmanız için siz Somalı hemşerilerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

(YS-SC)



12.01.2017 10:19:22 TSI

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