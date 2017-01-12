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Kartepe'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Kartepe Belediyesi, ilçe halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Ekipleri, Ketenciler mahallesinde evlerine giriş çıkışta zorluk çeken yaşlılar için hemen harekete geçerek merdiven basamaklarını inşaa etti. Ev ile yol arasında rampa alanda yaya güvenliğini ön planda tutan çalışma ile belediye ekipleri, eve giriş çıkışı sağlayan güzergahta beton merdiven basamak düzenlemesi yaptı.

(İG-İÇ)



12.01.2017 10:19:42 TSI

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