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Minik öğrenciler, Başkan Doğan'a teşekkür etti



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Alikahya Cumhuriyet mahallesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu öğrencileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir süre önce bölgedeki incelemeleri sırasında öğretmen ve öğrencilerin sıkıntılarına şahit olmuştu. Başkan Doğan, bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine, sıkıntının giderilmesi yönünde talimat verdi. Başkan Doğan'ın talimatı üzerine ekipler, okul yanında çalışma başlattı. Çalışma sonunda öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için 169 metre uzunluğunda beton yol ile 122 basamaklı merdiven yapıldı. 46 metreküp hazır betonun kullanıldığı çalışma ile öğretmen ve öğrencilerin en önemli sorunlarından biri giderilmiş oldu. İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışma en çok öğrencileri sevindirdi.

(İG-İÇ)



12.01.2017 10:20:03 TSI

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