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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Aç güvercinler yiyecek bulma telaşında

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:17
Aç güvercinler yiyecek bulma telaşında
Aç güvercinler yiyecek bulma telaşında

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası aç kalan güvercinler, vatandaşların balkonlara ve pencere kenarlarına bıraktığı yemleri yemek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.
İlçede etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklar, insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Binalarının çatılarında aç bekleyen sürüler halindeki güvercinler ilçe halkının evlerin balkonlarına veya pencere kenarlarına attıkları arpa, buğday ve ekmek kırıntılarını yemek için büyük uğraş veriyorlar.(MA-EFE)

12.01.2017 10:20:49 TSI
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