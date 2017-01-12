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İzmir'de ulaşıma açık öğretim düzenlemesi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak olan Açık öğretim Fakültesi sınavı nedeniyle ulaşımda bir dizi önlem aldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü ve METRO A.Ş., hafta sonundaki sınavlar nedeniyle sefer sayılarını artırdı. Buna göre, sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu hatlar, metro bağlantılı hatlar ile 525 numaralı Bornova Metro - Ege Üniversitesi Kampüs ve 412 numaralı Tınaztepe- Yerleşke hatlarına ek seferler konuldu. 353 Gaziemir - Tınaztepe, 290 Bostanlı İskele - Tınaztepe, 390 Tınaztepe - Bornova Metro ve 690 Tınaztepe - F.Altay Aktarma hatları, Cumartesi ve Pazar günleri, sınav saatlerine uygun olarak hizmet verecek. Sınav bitiş saatlerinde, sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerden kent merkezine yeterli sayıda otobüs tahsis edilecek. İzmir Metro A.Ş de, hafta sonu yapılacak sınav nedeniyle gün boyu sefer sıklığını artırdı. 14 Ocak Cumartesi günü seferler 07.00 - 09.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 09.00 - 12.00 saatleri arasında 6 dakikada bir gerçekleştirilecek. 12.00 - 20.00 saatleri arasında sefer sıklığı 4.5 dakikada bir yapılacak. 06.00-07.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında ise seferler 10 dakikada bir gerçekleştirilecek. 15 Ocak Pazar günü ise metro seferleri 07.00 - 09.30 saatleri arasında 5 dakikada bir, 11.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir, 06.00-07.00, 09.30-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında ise 10 dakikada bir gerçekleştirilecek.

(HG-Y)



12.01.2017 10:22:08 TSI

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