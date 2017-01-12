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Bünyan Halısını yaşatacak proje başladı



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KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; Bünyan Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal hata entegrasyonu ve Bünyan Halısının yaşatılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve istihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında hazırladığı projenin eğitmenlere verilen işaret dili eğitimiyle başladığını bildirdi.

Başkan Şinasi Gülcüoğlu;"Proje kapsamında işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek için proje çalışanlarımıza işaret dili eğitimi vermeye başladık" dedi.

Anadolu Sakatlar Derneği ve Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek ile birlikte yürütülen proje hakkında bilgi veren Başkan Gülcüoğlu;" Projemiz bedensel ve işitme engelli bireylere yönelik tasarlanmış olup, mesleki eğitim yoluyla engelli bireylerin hem iş gücü piyasasına girişleri desteklenecek hem de dezavantajlı grubun sosyal hayata entegrasyonu sağlanacak. Proje faaliyetleri çerçevesinde uygulanacak mesleki eğitim kurslarına 120 engelli birey katılacak. Proje kapsamında hedef gruba halı dokumacılığı konusunda mesleki eğitim verilecek. Proje boyunca elde edilen ürünler, farklı il ve bölgelerde sergilenecek. Projeyle hem engelli bireylerin sosyal ve çalışma hayatına adaptasyonu sağlanacak hem de dünyaca ünlü el dokuması Bünyan halımız yaşatılmış olacak.Proje ortaklarımız olan Anadolu Sakatlar Derneği Başkanımıza ve Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu idarecileri ile akademik personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim sonunda kursiyerler Başkan Şinasi Gülcüoğlu'nu işaret diliyle alkışladılar.

(AÖ-Y)



12.01.2017 10:24:08 TSI

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