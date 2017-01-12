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Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Masa Tenisi Birinciliği

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:22
Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Masa Tenisi Birinciliği
Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Masa Tenisi Birinciliği
- Ersan Altıok Temel Lisesi kız ve erkek takımları il birincisi oldu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Genç Kız ve Erkek Masa Tenisi İl Birinciliği" tamamlandı. Ersan Altıok Temel Lisesi kız ve erkek takımları il birincisi oldu
Asım Savaş Spor Salonu'nda yapılan Okullararası Genç Kız ve Erkek Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarına 63 okuldan 90 kız, 192 erkek olmak üzere toplam 282 sporcu katıldı.
Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve okullar şu şekilde:
Genç Erkekler:
Özel Ersan Altıok Temel Lisesi (Çukurova) birinci, Kozan Fen Lisesi (Kozan) ikinci, Sarıçam Spor Lisesi üçüncü, İMKB 24 Kasım Lisesi (Seyhan) dördüncü
Genç Kızlar: Özel Ersan Altıok Temel Lisesi (Çukurova) birinci, Kozan Fen Lisesi (Kozan) ikinci, Kozan Kazım Karabekir Lisesi (Kozan) üçüncü, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi (Yüreğir) dördüncü.
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Abdulkadir Ataşbak, dereceye giren sporcuların ileriki aylarda yapılacak olan grup müsabakalarında Adana'yı temsil edeceğini belirtti.
(ELF-Y)

12.01.2017 10:23:14 TSI
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