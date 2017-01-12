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Tasarımcı Simya Irmak:

- ''Ambalaj ürünlere değer kazandıran evrensel bir dildir''



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Genç Tasarımcı Simya Irmak, 188 ülkeye ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in fıstık başta olmak üzere baklava ve diğer yöresel ürünlerinin doğru ambalajlarla dünya pazarlarında ağırlıklarını hissettireceğini ve tüketiciyi cezbedeceğini ifade etti.

2017 yılında Türkiye'nin ihracat alanında önemli hamleler yapacağına inandığını ifade eden genç tasarımcı Simya Irmak Gaziantep'in kuru meyve ihracatında yüksek katma değer elde edebilmesinde orijinal tasarımlı ambalajların büyük rol oynayacağını ifade ederek, "Gaziantep fıstığı ve baklavasıyla dünya genelinde bir üne sahip, ama görüyorum ki bu ün ülke ve kent ekonomisine katma değer olarak dönüşmüyor. Bunun temel nedenlerinden birisi gerek üretici gerekse ihracatçıların ürünleri dünya standartlarında ambalajlarla pazarlamaması. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasına katıldığımızda baklava ve fıstık için ambalajın Gaziantepli üretici ve ihracatçılar için daha büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Özellikle baklavalar kiloluk, bir kiloluk tepsi, iki ve üç kiloluk tepsiler halinde satılıyor. Üretimi ve imalatı büyük zahmetler gerektiren bu iki ürünün oysa orijinal ambalajlar içerisinde daha düşük gramajlı satışa sunulması gerek üreticilerine gerekse Gaziantep'e ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacaktır" dedi

''Türkiye'de ambalaj sektöründe hızlı bir gelişim var''

Son dönemlerde ambalajın öneminin anlaşılmasıyla birlikte Türkiye'de ambalaja yönelik önemli gelişmelerin dikkat çektiğini de ifade eden Genç Tasarımcı Simya Irmak, "Türkiye de ambalaj sektörü son 40 yılda hem kullanılan malzemeler hem de üretim şekilleri olarak neredeyse köklü diyebileceğimiz bir değişime uğradı. Tüketicinin de bilinçlenmesi, pazardaki marka sayısının artışıyla ambalaj artık üreticinin azımsanmayacak kadar önemli bir aracısı haline geldi. Türkiye de son 10 yılda ambalaj tüketiminin iki kat arttığı biliniyor, her gün büyüyen pazarla birlikte bu artış hızı da günden güne artmaktadır. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, 2005 yılında 4,75 milyar dolar büyüklüğü olan ambalaj sektörünün ülke ekonomisinden hızlı büyüyerek, 2011 yılında 12 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını söylemiş. Hala ambalaj dünyayla kıyaslandığında ülkemizde gereken önemi görmüyor olsa da azımsanmayacak derece de hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Üretici günden güne bilinçleniyor, pazarın büyümesiyle sadece ürünüyle iletişim kurmanın yeterli olmadığını fark edip ambalaj tasarımı sayesinde kendi kimliği, yenilikçiliği, bakış açısıyla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Şuan büyük firmaların hepsi ambalaj tasarımını kendilerini ifade etmek amacıyla en iyi şekilde kullanıyor. Son yıllarda çıkan Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışması, Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması veya bazı firmaların kendi ambalajları için çıkardığı yarışmalar buna en güzel örnektir. Bir firmanın ürünü ve tüketici arasında en büyük iletişim aracı olan ambalaj, azımsanamayacak bir iletişim aracı olarak günden güne tükettiğimiz her üründe kendisini gösteriyor artık. Ürün hakkında ilk fikrimizi bize veriyor. Rastgele bir kaptansa artık kullanımından rengine kadar bize var olduğu sektör hedef kitlesi hakkında fikir sunuyor. Artık ambalajı kendisini anlatmayan ürünlere ucuz gözüyle bakılıyor ve üreticiler bunun farkında bu nedenle ambalaj sektörü hızla büyüyen ve önem kazanan bir sektör haline geldi, bu saatten sonra da gelişmeye sürekli olarak devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

''Gaziantep tasarım ve ambalajla daha çok büyüyecek''

Genç Tasarımcı Simya Irmak ,''Gaziantep'in tasarım ve ambalaj konusunda daha hızlı adımlar atması gerek,. Fıstık, baklava ile ilgili geleneksel ambalajların yanına modern özellikler taşıyan ve gerek markanın gerekse ürünün adeta kimliği gibi görülen yeni tasarlanmış farklı gramajlarda ambalajlara ihtiyacı vardır. Ürünler için ambalaj günümüz dünya pazarlarında olmazsa olmazların başında gelmektedir. Nitekim Tüketicinin ürün hakkında fikri günümüz hızlı dünyasında tamamen ambalajla oluşmaktadır. Ürün ve firma adına iyi bir izlenim uyandırmak için iyi bir ambalaj bu rekabet ortamında artık şart olmuştur'' dedi.

"Gıda alanında rekabetin en büyük tetikleyicisi ambalajdır"

Irmak konuşmasının devamında, ''Ambalajın temel üç hedefi tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirmek ( son kullanma tarihi, içeriği vb. ) tüketiciye ürüne uygun bir kullanım senaryosu oluşturmak ve çevreye duyarlı olmasıdır. Ambalajın getirileri göz ardı edilerek en ucuzunu seçen firmalar yerine ürününü en iyi şekilde sunan firmaların hızlı bir şekilde satış oranlarını arttırmaları dikkat çekmektedir. Örneğin bazı firmaların ambalajında kullandığı renk tonunun bile patentini alıp sadece kendi ambalajında kullanması bu duruma daha net bir açıklık getirir. Elbette ambalajın ele alması gereken konulardan birisi de tasarruftur. Ambalajın rafta kapladığı veya ihracatı sırasında kapladığı alan da ambalaj tasarımında önemli bir unsurdur. Ambalajın önemi en çok yine pazar incelemelerinde görülür, aynı ürünün fiyatının, sunumuyla bazen 4 katına kadar belki daha fazla arttığını görebiliriz. Özellikle gıda alanında rekabetin en büyük tetikleyicisi ambalajdır. Dünya pazarlarında aktif oyuncu olmanın en önemli unsurları arasına ürünlerin evrensel dile sahip ambalajlarla sunumu yer almaya başlarken Gaziantepli üreticilerin de bu dili kullanmaya başlaması eşsiz lezzetlerin daha çok ambalajlarda daha düşük gramajlarla daha yüksek rakamlara satılmasında önemli etken olacaktır. Sadece baklava ve fıstık değil, Gaziantep'in yöresel ürünleri, kurutmalıklar, cevizli sucukları, baharatları ve diğer ürünleri doğru ambalajlarla dünya pazarlarına sunulduğu zaman ülkemize yüksek katma değerler sağlayacaktır" diye konuştu.

(KU-BRN-Y)



12.01.2017 10:29:53 TSI

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