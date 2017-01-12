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Ayakkabı tamirciliği yok olma tehlikesi yaşıyor



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Mustafa Karabulut, mesleğin yok olmak üzere olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının arasında yer alan ayakkabı tamirciliği çırak bulunamaması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Ayakkabı tamirciliğinin eskiden çok önemli meslek dalları arasında yer aldığını ve son yıllarda yok olmakla karşı karşıya kaldığını belirten 35 yıllık ayakkabı tamircisi Mustafa Karabulut, "Mesleğimiz unutulacak. Çırak bulamıyoruz. Kimseyi yetiştiremiyoruz. Çıraklık için gelenler bu mesleği beğenmiyor. 35 senedir ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Eğer çırak bulamazsak bu meslek biter. Bundan sonra ayakkabı tamiri diye bir şey kalamayacak. Ayakkabıya bir şey olsa çöpe atılmaz tamirciye getirilirdi. Günümüzde ise ayakkabılar çok ucuz olduğu için tamire gerek duymuyorlar ve çöpe atıyorlar. Bazı meslek dalların da olduğu gibi bizim mesleğimizde de çırak sıkıntısı yaşıyoruz. Bu meslek için yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Bizler ayakkabının ökçesini, tabanını değiştiriyor, fermuarını dikiyor, derisini yapıştırıyoruz" diye konuştu.

(HY-SC)



12.01.2017 10:31:01 TSI

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