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Başkan Böcek, konsoloslarla bir araya geldi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2016 yılında yaşanan sıkıntılara düşmemek için turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da görev alan başkonsolos, konsolos ve fahri konsolosların oluşturduğu Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle buluştu. Başkan Muhittin Böcek, platform üyelerini Konyaaltı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Başkan Böcek, Konyaaltı'nda yerleşik olarak yaşayan 20 bini aşkın yabancı uyruklu vatandaşın varlığına dikkat çekerek, yaptıkları projelerde bu unsuru da her zaman gözünde bulundurduklarını söyledi.

Belediye bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) açılan kurslara yabancı uyruklu vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiğine değinen Başkan Muhittin Böcek, "Türkçe dersi ve hobi faaliyetlerine yönelik kurslarımız özellikle yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

2016'nın Antalya ve Türk turizmi adına sıkıntılı bir yıl olduğunu belirten Başkan Böcek, "Konyaaltı ilçemizde 40 milletten yerleşik vatandaşımız yaşıyor. Özellikle son yıllarda mülk edinerek, Konyaaltı ve Antalyamıza yerleşen önemli sayıda yabancı vatandaş var. Turizmde zaman zaman sıkıntılı dönemler oluyor. Geçen yıl yaşadığımız talihsiz olaylar neticesinde özellikle bölgemiz turizmi ciddi anlamda zarara uğradı. Bu sorunları aşmak her ne kadar hükümet politikalarıyla ilişkili olsa da, turizmi çeşitlendirmek adına farklı pazarlarda tanıtım yapmanın da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toplantıda konsolosların sorularını da cevaplandıran Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Antalya Konsoloslar Platformu'nun konuğu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 10:30:44 TSI

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