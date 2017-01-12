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Ferit Melen Havalimanı bir ayda 111 bin 173 yolcuya hizmet verdi

- Havalimanından bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 1 milyon 496 bin 370 yolcu hizmet aldı



VAN (İHA) - Van Ferit Melen Havalimanında 2016 Aralık ayında 111 bin 173 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Aralık ayı havalimanı istatistikleri açıklandı. Açıklamada, "Aralık ayında Van Ferit Melen Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 111 bin 47 dış hat 126 olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla 111 bin 173oldu. 2016 yılı Aralık ayında Van Ferit Melen Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 843 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 847'ye ulaştı. 2016 yılı Aralık ayında Van Ferit Melen Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 855 ton olarak gerçekleşti1" denildi.

Bir yıllık gerçekleşmelerinde ele alındığı açıklamada, "2016 Yılı Aralık sonu gerçekleşmelerine göre; Van Ferit Melen Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 1 milyon 496 bin 370 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 5 artışla11 bin 799'a, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 7 artışla13 bin 224 tona ulaştı" ifadelerine yer verildi.

(EKİ-ŞAK-Y)



12.01.2017 10:31:54 TSI

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