Şereflikoçhisar'dan Türkmenlere un yardımı
Yusuf Çetin
ANKARA (İHA) - Ankara Şereflikoçhisar İmam Hatip Mezunları, Sevenleri ve Mensupları Derneği tarafından Reyhanlı'da bulunan Iraklı Türkmenlere un gönderildi.
Ankara Şereflikoçhisar İmam Hatip Mezunları, Sevenleri ve Mensupları Derneği, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Irak Türkmenlerine un yardımında bulundu. Alaaddin Camiinde ikindi namazından sonra Dernek Başkanı Nedrettin Sarıkaya, Dernek Sekreteri Niyazi Düğer ve üyelerinin katıldığı uğurlama töreninde bir tır dolusu un Iraklı Türkmenlere gönderildi.
(YÇ-CC-Y)
12.01.2017 10:33:36 TSI
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