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Balçova'nın ev hanımları artık meslek sahibi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir'in Balçovalı ilçesindeki meslek kurslarına giden kadınlar, yaptığı ürünleri fuarlarda satarak aile bütçesine katkı bulundu.

Balçova Belediyesinin ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu. 12 yıldır ürettikleri ürünleri Türkiye'nin çeşitli fuarlarında hatta bazı yurt dışı fuarlarında görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı kadınlar, bu sayede hem evlerinin geçimine katkıda bulundu, hem de önemli sosyal aktivitelere katılmaya başladı. Son olarak İzmir Enternasyonal Fuarında ve Hediyelik Eşya Fuarında ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek takı, kilim, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan kadınlar, fuarda önemli bir satış geliri elde etti.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da, belediye meclis salonunda Balçovalı kadınlar ile bir araya geldi. Ürünü satılan ev hanımlarını tek tek tebrik eden Çalkaya, Semtevi projesinin ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal hayatla buluşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Çalkaya "Sizler kadının isteyince her zorluğu aşacağını herkese gösteriyorsunuz. Burada herkes farklı miktarlarda para kazandı. Ancak önemli olan kazandığımız paranın tutarı değil, kendi ayaklarımız üzerinde durma gururudur. Bu yıldan itibaren açılacak yeni satış alanları ile daha büyük meblağlar kazanacaksınız" diye konuştu.

(HG-Y)



12.01.2017 10:33:47 TSI

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