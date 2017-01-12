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RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan Rektör Şahin'e ziyaret



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KONYA (İHA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Yerlikaya, ziyarette yaptığı konuşmada, "Gelecekle İletişim Projesi" kapsamında, Konya'da Vuslat Sempozyumu gerçekleştirileceğini söyledi. Sempozyumun RTÜK, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'daki üniversitelerle birlikte düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Yerlikaya, "Konya eski başşehirlerden. 'Başşehrin eskisi yenisi olmaz' diyorlar. Bu bağlamda Hz. Mevlana'yı anma törenlerinin de hemen akabinde Vuslat Sempozyumu düzenliyoruz. Türkiye'ye farklı Türk cumhuriyetlerinden, akraba topluluklarından gelen öğrencilerimizi burada bir araya getireceğiz. 100'e yakın öğrencimiz inşallah Türkiye'nin, Konya'nın kültürünü, tarihi mekanlarını, sanayisini, üniversitelerini görecekler. Ülkelerine geri döndüklerinde Türkiye'yi tanıyan bir devlet adamı, bir vali, bir bakan olarak inşallah ülkelerinde görev yapacaklar ve böylece 'Gelecekle İletişim' adı altında düzenlediğimiz bu proje de amacına ulaşmış olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Prof. Dr Şahin de gerçekleştirilecek Vuslat Sempozyumu ana temasının; 'Gelecekle İletişim' ismini taşıdığını belirterek, "Öncelikle RTÜK Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon münasebetiyle bir hafta önceden bizi ziyaret ettiler, bilgilendirdiler. Gerekli hazırlıkları gözden geçirdiler. Tabii bu organizasyonun üniversitelerimizle birlikte yapılıyor olması ve şehrin yerel dinamiklerinin de bu organizasyonun içinde yer alıyor olması önem arz ediyor. İletişim Fakültesi bu organizasyonun Konya'daki paydaşıdır. Biz de Selçuk Üniversitesi olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA-FM-Y)



12.01.2017 10:36:47 TSI

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