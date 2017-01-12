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Aydın'da Nadir Görülen Kar Buzlanma Kazalara Neden Oldu

- Başkan Özmeriç'ten Sürücülere Uyarı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Muğla Karayolu ve Aydın-İzmir otoyolunda gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi. Yollardaki gizli buzlanma sıkıntısı yağmurla birlikte sona erdiği belirtildi. Bu yıl sert geçen kış mevsimi nedeniyle Aydın'da nadir görülen buzlanmanın yoğunlaştığını belirten Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Dün sabah saatlerinde itibaren il genelin de buzlanma ve kar nedeniyle çok sayıda maddi hasralı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalar nedeniyle hem Aydın-Muğla karayolu hem de Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı.

Aydın-Muğla yolu Gökbel tüneli yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 11 araç birbirine girdi. 19 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazlar nedeniyle ekipler uzun süre kurtarma çalışması yaptı. Kazanın gizli buzlanmadan kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandın Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazaların da gizli buzlanmadan kaynaklandığı belirlenirken otobanda da 10 araç birbirine girmişti.

Son yılların en sert ve yılın en soğuk günlerinin yaşandığı Aydın'da nadir görülen buzlanma olayının sıklaştığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aydın'daki sürücülerimizin bazıları gizli buzlanma ve buzlanma olaylarına alışık değil. Bunun yanında birkaç kilometre önce gayet güzel olan hava ve yol durumu birkaç kilometre sonra anında değişiklik gösterebiliyor. Sürücülerin kış boyunca daha dikkatli olmaları özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bu günlerde buzlanma olaylarına karşı daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

(İK)



12.01.2017 10:37:17 TSI

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