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Kırışıklıklara botoks ile dur diyin



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ERZURUM (İHA) - Dr.Emrah Çinik, kırışıklıkların botoks ile giderilebileceğini söyledi.

Botoksun FDA tarafından onaylanmış 15 yıldır kullanılan bir ilaç olduğunu kırışıklıkları aradan kaldırmak için her yıl milyonlarca insan tarafında tercih edilen kolay ve hızlı bir yöntem olduğunu söyleyen Dr.Emrah Çinik, "Yüzdeki mimikleri ( yüz idadefelri) sağlayan kaslar ve yüzümüzün haraketi deriye bağlıdırlar. Kulanım sonucu olan yaşlanma ile bu kaslar deride gözle görülür kırışıklık ve çizgiler oluşturmaktadır. Botoks mevcut kırışıklıklar ortadan kalkması ile birlikte, daha fazla kırışıklık meydana gelmesini önler ve kasları yumuşatır" dedi.

Botoks uygulanma alanlarını; Alında yatay çizgilerin yumuşatmak ve azaltılmasında; Kaslar arasındaki çizgileri düzeltilmesinde, Kaş kaldırma (ameliyat olmadan kaş kaldırma), Göz (kaz ayağı) çevresi üzerinde kırışıklıklar, Boyunda kırışıklıkların tedavisinde, Çene görünümünün yumuşatmasında, Burun ucu kaldırmasında, Koltukaltı ve avuç içinde aşırı terleme tedavisinde olarak sıralandıran Dr.Emrah Çinik, "Terleme çevre ve sosyal çalışma hayatında büyük sorunlara neden olabilir. Botoks yılan zehiri değildir. Tıpda yıllardan beri kullanılan ve bakteriden ( Clostridium Botulinum) elde edilen bir ilaçtır. Bakterilerin toksini işlenerek ilaç haline dönüştürülmüş ve sadece estetik ( plastik) uygulamalarda değil aynı zamandan bir çok tıbbi alanda kullanılmaktadır. Botoks ürünü yalnızca Amerikan Allergan firması tarafından üretilmektedir.

Kullanımdan 10 gün önce aspirin ve aspirin içeren ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Bu ilaçlar kanama ve / veya hafif morarma olasılığını artırabilir. Kullanımdan bir hafte önce alkol tüketimini bırakın.

Çok ince uçluklu mikro enjektörle uygunlanır. Bu yöntem gözün dış çevresine ( kaz ayağı alanı) iki kaş, alın ve alt göz kapağı arasına kırışıklıkları tedavi etmek için çok düşük birimlerde uygulanır. Uygulama kas içine yapılır. Uygulma yapılacak alan kareler şeklinde bölünerek işaretlenir. Botoks her bir kare için geçerli birimlerde tatbik edilir" dedi.

Dr.Emrah Çinik, tedaviden sonra 1-2 saat dik pozisyonda olunması gerektiğini belirterek, "6 - 8 saatden sonra duş ala bilirsiniz. Uygulamadan sonra dilediyinizi yiye ve içe bilirsiniz, kesin bir diyet programı yoktur. Botoksdan iki yada üç ay sonra solarium, sauna, deri cilt temizliyi ve peeling gibi uygulamalara gitmeniz tavsiye olunur. Hasta uygulamadan hemen sonra normal sosyal yaşamına geri döne bilir. Etkisi 24 - 72 saat sonra ortaya çıkar. 6-8 ay sürer. Etkileme dönemi kişinin metobolizma hızına bağlı olarak değişebilir. Uygulama 8 - 10 ayda bir tekrarlana bilir. Botoks tedavisine başladıktan sonra devam etmek zorunda değilsiniz. Hatta tedavinin etkisi geçtikten sonra kırışlar eskisi gibi derin olmayacaktır. Uygulamadan önce uygulama yapılacak bölge güçlü lokal anastezik kremlerle anestezi edildiği için Botoks ağrılı bir işlem değil. Uygun dozdan uygun alana kullanıldığı zaman Botoksun sonuçları çok iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



12.01.2017 10:38:30 TSI

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