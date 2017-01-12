Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de korbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 261. sokakta meydana gelen olayda A.S. (87), K.S.(1), S.S.(40) ve S.S.'nin (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
(AÖ-Y)
12.01.2017 10:38:54 TSI
NNNN