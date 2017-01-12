YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de korbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 261. sokakta meydana gelen olayda A.S. (87), K.S.(1), S.S.(40) ve S.S.'nin (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

(AÖ-Y)



12.01.2017 10:38:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER