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Girişimci adaylarına Avrupa Birliği anlatıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası Gaziantep AB Bilgi Merkezi çeşitli konularda yapılan sohbetler kapsamında "AB Destekleri ve Girişimcilik " konusuna yer verildi.

Düzenlenen eğitim kapsamında 30 girişimci adayına AB destekleri anlatıldı.

1996 yılından bu yana GTO bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk AB Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 20 yıldan bu yana faklı hedef kitlelere yönelik birçok etkinlik düzenleyerek AB hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmeler ve sohbetler kapsamında girişimci adaylarını hedefleyen Gaziantep AB Bilgi Merkezi, girişimcilik eğitimine katılan kişilere Uzman Cüneyt Örkmez tarafından proje hazırlama teknikleri, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve kreatif egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı konusunda bilgiler verildi. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Analisti Suat Eroğlu ise Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası desteklerini anlattı. Eğitimde ayrıca KOSGEB'in KOBİ'ler için sağladığı destekler hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.

4 Gün süren etkinlikte, sunumların ardından girişimci adayları kendi aralarında tartışıp, deneyim paylaşımında bulundu. Program sonunda katılımcılara Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

(BRN-Y)



12.01.2017 10:41:33 TSI

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