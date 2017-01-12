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Hakkari'de aranan 1 kişi yakalandı



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de aranan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Ocak 2017 günü Ağaçdibi köyü Şelale mevkiinde yapılan operasyon neticesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilen E.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(FT-MSA-Y)



12.01.2017 10:41:54 TSI

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