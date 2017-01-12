12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de aranan 1 kişi yakalandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:38
Hakkari'de aranan 1 kişi yakalandı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de aranan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Ocak 2017 günü Ağaçdibi köyü Şelale mevkiinde yapılan operasyon neticesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilen E.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(FT-MSA-Y)

12.01.2017 10:41:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Toprak, şampiyon tenisçileri kabul etti
YEREL

VALİ TOPRAK, ŞAMPİYON TENİSÇİLERİ KABUL ETTİ
Hakkari'de 225 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 225 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari'de kaçak sigara operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Üniversite öğrencisi akciğer kanserine yenik düştü
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ
Hakkari'de engelli ailelerine 32 milyon lira yardım
YEREL

HAKKARİ'DE ENGELLİ AİLELERİNE 32 MİLYON LİRA YARDIM
Terör örgütünün finans kaynağına darbe
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
Hakkari'de gümrük kaçakçılığı
YEREL

HAKKARİ'DE GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI
Hakkari'de dondurucu soğuklar
YEREL

HAKKARİ'DE DONDURUCU SOĞUKLAR
AK Parti'den gazetecilere kahvaltı
YEREL

AK PARTİ'DEN GAZETECİLERE KAHVALTI