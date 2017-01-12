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Ambarcık Parkı mahallelinin hizmetine açıldı

- Efeler Belediyesi mahalleye park açtı, mahalleli kadınlar döktürdü

(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından Ambarcık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Ambarcık Parkı' düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılış sonrası mahalle halkının imece usulü hazırladığı yiyecekler davetlilere ikram edildi.

Efeler Belediyesi 7'den 70'e ilçedeki herkesin memnuniyeti için çalışmalarını sürdürüyor. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde park alanı olarak değerlendirilebilecek alanları düzenleyerek park yapan Efeler Belediyesi son park açılışını Ambarcık Mahallesi'nde yaptı.

Ambarcık Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, eşi Gülay Özakcan, Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Mehmet Aker, Ambarcık Mahallesi Muhtarı Bahtiyar Çoban, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahallelerinde oluşturulan park alanı için Efeler Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ambarcık Mahalle Muhtarı Bahtiyar Çoban, "Başkanımız sağolsun köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarını sahipsiz bırakmadı. İlçe merkezindeki mahalle hangi hizmetlerden ne kadar hızda yararlanıyorsa biz de aynı şekilde yararlanıyoruz. Oluşturulan park alanımız için başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Mahalleleri muhtarlarla birlikte yönettiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "İlçemize bağlı mahallelerimize de muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç ve talep edilen hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz muhtarlarımız. Belediye olarak rutin tüm hizmetlerimizi her mahallemize eksiksiz olarak götürüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız mahallelerdeki yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olacak. Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Alan küçük de olsa çocuklarımızın park ihtiyaçlarını gidererek parkımızı hizmete açıyoruz. Ambarcık Parkı, mahalle halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Mahallenin Kadınları Kendi Elleri Hazırladıkları Yiyecekleri İkram Etti

Konuşmaların ardından mahalleli ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Özakcan, parkı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açılış töreni sonunda mahalleli kadınlar imece usulü kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekleri tüm davetlilere ikram etti. Başkan Özakcan'a açtığı parktan dolayı böyle bir hazırlık yaptıklarını söyleyen kadınlar, "Başkanımız bizim için, çocuklarımız için mahallemize park yaptı. İlçe merkezindeki parklarda neler varsa burada da aynısı var. Biz de böyle bir hazırlık yaparak teşekkür etmek istedik. Başkanımızın her zaman kapısı açık ve bizlerin yanında. Bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

(MU-



12.01.2017 10:42:05 TSI

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