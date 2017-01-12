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Antalya'da şehit ailelerine biyometrik fotoğraflar ücretsiz

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:44
Antalya'da şehit ailelerine biyometrik fotoğraflar ücretsiz
Antalya'da şehit ailelerine biyometrik fotoğraflar ücretsiz

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası üyesi fotoğrafçılarda, 2 Ocak'tan itibaren yenilenmeye başlayan T.C. kimlik kartları için çekilecek biyometrik fotoğraflar şehit aileleri için ücretsiz olacak.
Antalya genelinde 9 bin 185 kişinin şimdiye kadar başvuru yaptığı yeni kimlik kartları için harekete geçen Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları ile yaptığı toplantıda Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ile istişare ederek şehit ailelerine destek için 'Biyometrik Fotoğraf Çekim Noktası' oda üyelerine çağrıda bulundu. Başvuruları 2 Ocak 2017 tarihinde başlayan çipli kimlik kartı uygulaması kapsamında zorunlu olan biyometrik fotoğraf hizmeti şehit ailelerine artık Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası üyesi fotoğrafçılar tarafından ücretsiz verilecek.
"Bu uygulama Türkiye'de bir ilk"
AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin yönetiminde gerçekleştirilen oda başkanları toplantısında biyometrik fotoğrafların şehit ailelerine ücretsiz olması kararı alındı. Birlik olarak Türkiye genelinde öncü projelere imza atmaya devam ettiklerini ve şehit ailelerine her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirten Dere, "Bu ülke için canını veren şehitlerimizin aileleri için birlik olarak Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamayı başlattık. Şehitlerimiz ile gurur duyuyoruz ve aileleri için her türlü desteğe varız" şeklinde konuştu.
Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak ise; "Zor günler yaşadığımız bugünlerde şehitlerimizi her an rahmetle anmaktayız. Biz de oda olarak yeni kimlik kartları için zorunlu olan biyometrik fotoğrafları şehit ailelerimize ücretsiz çekme kararı aldık. Başkan vekilimiz Yılmaz Çamkesen ve Yönetim Kurlu Başkanı Fahrettin Karakaş'ın da öncülüğünde başlattığımız bu kampanyanın afişini oda üyemiz olan esnafımıza dağıtıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamadan şehit annesi, babası, çocukları ve eşi şehit ailesi olduklarını gösteren kartlarını göstererek yararlanabilecekler" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 10:47:57 TSI
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