Yoğunluktan adım atmakta zorlanılan postahanenin içinde kafe açılıyor
(Fotoğraflı)
Burak Türker
BURSA (İHA) - Bursa'da, tarihi Ulucami Postahanesi'nin içinde kafe açılıyor. Vatandaşların adım atmakta zorlandığı PTT binasının içine kafe açılması tepkileri de beraberinde getirdi.
Bursa'nın en yoğun postahanesi binası olan tarihi PTT binasının içine kafe açılması vatandaşın tepkisini çekti. Darlık yüzünden sıra bekleyen vatandaşların içeride sıkıştığı ve ayakta beklediği görüldü. PTT binasının içine açılacak kafeyle birlikte adım atacak yer kalmayacağını belirten vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.
(BRK-MŞ)
12.01.2017 10:50:03 TSI
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