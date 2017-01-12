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Öğrencilerin sağlik ve hijyeni için biraraya geldiler

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:47
Öğrencilerin sağlik ve hijyeni için biraraya geldiler
Öğrencilerin sağlik ve hijyeni için biraraya geldiler

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ortak yürüttükleri projeleri görüşmek üzere biraraya geldi.
Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri ve iki kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda ortak yürütülen Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul ve diğer projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunup ve 2017 yılı için planlamalar yaptı.
Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da, "Halk Sağlığı Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz, çocuklarımızın sağlıklı bir hayat sürmesi ve sağlıklı yaşam kültürü temellerinin sağlam atılabilmesi için bu iki programın çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda çalışmaların hızlandırılmasına, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar ilimizdeki tüm okulların Beyaz Bayrak Sertifika sahibi olması ve sertifika alan okulların da hızlı bir şekilde Beslenme Dostu Okul olmalarına karar verilmiştir." denildi.
Beyaz Bayrak Nedir ?
Beyaz Bayrak Sertifika programı ile eğitim kurumlarının; temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülke genelinde geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan "Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve denetimlerle Erzurum genelindeki okulların tamamının beyaz bayrak alması suretiyle çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim alması hedeflenmektedir.
Beslenme Dostu Okul Nedir ?
Beslenme Dostu Okul programında ise amaç Ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel okul/kurumların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesidir. eslenme Dostu Okullar Programı'nın sürdürülmesi T.C. Millî Egitim Bakanlıgı ile T.C. Saglık Bakanlıgı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan "Okul Saglıgı Hizmetleri Is Birligi Protokolü" kapsamında gerçeklestirilir.
(ERZ-AA-Y)

12.01.2017 10:49:44 TSI
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