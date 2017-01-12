YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu "Kara Ocak" etkinliğine Karslıları davet etti

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu "Kara Ocak" etkinliğine Karslıları davet etti



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Azerbaycan Başkonsolosluğu 19 Ocak 2017 tarihinde saat 16.00`da Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenecek olan "Kara Ocak" etkinliğine Karslıları davet etti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan halkının Bağımsızlık arzularını boğmak maksadıyla, 1990 yılının 19 Ocak'ı 20 Ocak`a bağlayan gece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ordu birleşmeleri ağır silahlarla Bakü'ye girerek yüzlerce insanımızı katlettiler. Fakat halkımızın direnişini kıramadılar. 20 Ocak Bakü Katliamı olarak bilinen bu elim hadise, aynı zamanda Azerbaycan`da Kara Ocak (Qara Yanvar) olarak anılmaktadır. Bu hadisenin 27. Yıldönümü münasebetiyle şehitlerimizi anma töreninde sizleri de aramızda görmekten şeref duyarız" ifadelerine yer verildi.

(IÇ-AA-Y)



12.01.2017 10:51:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER