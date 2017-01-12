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Yasin Demirci'den Olağan Genel Kurul'a davet



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hazırlıkları sürüyor.

S.S. Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, 2016 Yılı Olağan Genel Kurullarının 17 Ocak 2017 tarihi Salı gününde saat 14.00'de Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Olağan genel kurulda devletin sağladığı krediler ve hibelerden de bilgilendirmelerde bulunulacağı, bu nedenle katılımın fazla olacağı bir genel kurul olması beklenildiği belirtildi. (Tİ - EFE)



12.01.2017 10:51:51 TSI

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