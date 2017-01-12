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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Yasin Demirci'den Olağan Genel Kurul'a davet

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:47
Yasin Demirci'den Olağan Genel Kurul'a davet
Yasin Demirci'den Olağan Genel Kurul'a davet

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hazırlıkları sürüyor.
S.S. Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, 2016 Yılı Olağan Genel Kurullarının 17 Ocak 2017 tarihi Salı gününde saat 14.00'de Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Olağan genel kurulda devletin sağladığı krediler ve hibelerden de bilgilendirmelerde bulunulacağı, bu nedenle katılımın fazla olacağı bir genel kurul olması beklenildiği belirtildi. (Tİ - EFE)

12.01.2017 10:51:51 TSI
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