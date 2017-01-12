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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Tabipler Odasından terör tepkisi; "Birliğimizi bozamayacaklar"

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:52
Erzurum Tabipler Odasından terör tepkisi; "Birliğimizi bozamayacaklar"
Erzurum Tabipler Odasından terör tepkisi; "Birliğimizi bozamayacaklar"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Tabipler Odası Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada terör saldırılarının birliğimizi bozamayacağı belirtildi.
Ülkemizin son zamanlarda FETÖ, DAEŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin şiddetle saldırılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Devletimizin gücünü, Milletimizin birlik ve dirliğini hedef alan bu saldırılar asla maksadına ulaşamayacaktır. Emperyalist güçlerin ve terör örgütlerinin hesap edemedikleri şey, yapılan terör faaliyetlerinin milletimizi yıldıramayacağı bilakis birliğimizi ve dirliğimizi daha da kuvvetlendireceğidir.
30 yılı aşkın süredir devam eden PKK terör örgütünün terör eylemleri, son yıllarda peydahlanan Daeş, 15 Temmuz Kalkışması ile tüm dünya tarafından terörist oldukları tescil edilen Fetö ve daha ismini saymadığımız nice terör örgütlerine gereken dersi Milletimiz kuvvetlenen milli bağlarımız, devletimizin yanında olduğumuzu haykırmamız vesilesi ile vermektedir.
Hükümetimizin terör ve terör örgütlerine karşı mücadele de kararlı tutumu, tarihi nice kahramanlarla dolu Milletimizin her hadise de bir ferdinin ismini dünyanın öğrendiği Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Fethi Sekin gibi adsız kahramanları sayesinde tüm terör örgütlerinin umutları yerle bir olmaktadır.
Millet olarak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz müddetçe ve devletimizin yanında durmakta göstereceğimiz kararlılık ile tüm terör örgütleri hüsrana uğrayacaklardır.
Terör eylemlerinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Erzurum Tabipler Odası olarak devletimizin yanında olduğumuzu tekraren kamuoyuna duyuruyoruz."
(ERZ-AT-Y)

12.01.2017 10:56:25 TSI
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