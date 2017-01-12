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Van'ın renkleri Bak Hele Bak'ta bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın tüm renkleri, Bak Hele Bak Kahvaltı Salonunda bir araya geldi.

Kentin önemli kahvaltı salonlarından Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Solunu işletmecisi Yusuf Konak, Van'ın önemli gazetecilerinden şair ve yazar Mehmet Feyat'ın meslekteki 30'uncu yılını kutlamak amacıyla bir program düzenledi. Kahvaltı salonunda düzenlenen programa şairler, yazarlar, gazeteciler, bazı kamu kurum ve kuruluş ve STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda bir konuşma yapan işletme sahibi Yusuf Konak, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenledikleri programda kentin tüm renklerini bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Daha önce de şair Ümit Kayaçelebi'nin 50'nci yılını kutlamıştık. Bizler, elimizden geldiği kadar ilimizin bu değerlerine sahip çıkacağız. Davetimizde her meslekten arkadaşlarımız var. Beni en çok mutlu eden, ilimizin tüm renklerinin bir arada olmasıdır. Ben bu kadar rengi bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kentin değerlerine sahip çıkma yolunda bu tür programları bundan sonra da düzenleyeceklerini ifade eden Konak, "İlimizin tanıtımına büyük katkılar sunan ve kamuoyunu doğru bilgilendirmede gecesini gündüzüne katan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, davetimize iştirak eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şair, yazar ve gazeteci Mehmet Feyat'a meslekteki 30'uncu yılı nedeniyle plaket verilmesinin ardından, program şiirlerin okunması ve ikramlarla sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



12.01.2017 10:56:46 TSI

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