YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çelik, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Vali Çelik, mahalle sakinleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Fevzi Çakmak, Şarhöyük ve Gazipaşa Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Çelik, yaşanan sorunların, sıkıntıların ve bunlara karşı üretilecek çözümlerin iletilmesi noktasında belirli zamanlarda bu tür toplantıları yaptıklarını aktardı. Sorunları yerinde tespit etme adına yapılan toplantıların faydalı olduğunu dile getiren Vali Çelik, "Eskişehir'deki muhtarlarımız zaten mahallelerinin sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar. Mahalle sakinlerimizin de yaşadığı sorunları, varsa dilek ve temennilerini birinci ağızdan iletmeleri bizim için önemli. Mahalledeki güvenliğin ve asayişin sağlanması, eğitim, sağlık, tarım ve kültür alanlarındaki çeşitli ihtiyaçların karşılanması noktasında devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır" diye konuştu.

Vali Çelik, sorunların çözümü konusunda herkesin gayretli olmasını, insanların yaşam alanlarını içeren yerlerde toplumsal sorunların yaşanabileceğini dile getirerek, "Sorunlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. Kamu yatırım hizmetlerinden mümkün olduğu kadar herkesi yararlandırmaya çalışıyoruz. Büyükşehirlerde yaşayan insanlarımızın bazı sorunları hemen çözülüyor ama bazı sorunların da çözümü zaman içerisinde oluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın sabırlı olmaları tek temennimiz. Her yerleşim yerinin kendine özgü yaşamsal kuralları var. Bizler başkasının hakkına ve hukukuna saygılı olmalıyız. Topluluk olarak yaşadığımız yerlerde, ben her istediğimi yaparım dememeliyiz" dedi.

Mahalle halkının dilek ve temennilerini tek tek not alan Vali Çelik, isteklerin ilgili kurumlara iletilerek çözümü noktasında yardımcı olunacağını söyledi.

Bu toplantıda Vali Çelik'e, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser ve ilçe kamu kurum müdürleri eşlik etti.

(KÇ)



12.01.2017 10:57:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER