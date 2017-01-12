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Ayhan Şahenk Özel Eğitim İş Okuluna ziyaret



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ayhan Şahenk Özel Eğitim İş Okulu ziyaret edildi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurslarda görev alan usta öğreticilerin de katılımıyla okuldaki öğrenci ve velileri ziyaret edildi. Okulda öğrenci velilerine yönelik usta öğretici Yıldız Yıldızbaş'ın eğitmenliğini yaptığı el sanatları kursuna devam eden kursiyerler, ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek, bunun hem öğrenci hem de veliler için büyük bir motivasyon olduğunu ifade ettiler.

(MSA-Y)



12.01.2017 10:58:46 TSI

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