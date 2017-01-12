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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Ayhan Şahenk Özel Eğitim İş Okuluna ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:54
Ayhan Şahenk Özel Eğitim İş Okuluna ziyaret
Ayhan Şahenk Özel Eğitim İş Okuluna ziyaret

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ayhan Şahenk Özel Eğitim İş Okulu ziyaret edildi.
Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurslarda görev alan usta öğreticilerin de katılımıyla okuldaki öğrenci ve velileri ziyaret edildi. Okulda öğrenci velilerine yönelik usta öğretici Yıldız Yıldızbaş'ın eğitmenliğini yaptığı el sanatları kursuna devam eden kursiyerler, ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek, bunun hem öğrenci hem de veliler için büyük bir motivasyon olduğunu ifade ettiler.
(MSA-Y)

12.01.2017 10:58:46 TSI
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DÜZELTME &quot;Van Gölü'nde batık gemi bulundu&quot; başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğu&quot; ifadesi, &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 bin yıllık tarihi bulunduğu&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA Van Gölü'nde batık gemi bulundu
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DÜZELTME "VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 2. PARAGRAFINDA YER ALAN "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" İFADESİ, "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 BİN YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU

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