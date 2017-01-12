YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşalı Pehlivanlar güç depoluyor

Muratpaşalı Pehlivanlar güç depoluyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Ali Gürbüz ve Belediyespor güreş takımı, 2017 yağlı pehlivan güreşleri için birinci etap kamp çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyespor güreş takımı sporcuları, yağlı pehlivan güreşlerine günde çift antrenmanla hazırlanıyor. Birinci etap kamp çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'nde sürdüren takım, sabah antrenmanında kondisyon aletlerinde güç depolarken çalışmalar öğleden sonra kuvvette devamlılık çalışmasıyla devam ediyor.

Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Ali Gürbüz, uzun bir aranın ardından geçen yıl sahalara döndüğünü belirterek, "Her zaman hedefim Kırkpınar'da başpehlivan olmak. Uzun bir aranın ardından sahalara dönmek kolay olmuyor. İlk senede Kırkpınar'da 3'üncü oldum. Ama benim için bir başarı değil bu. Bizim için tek başarı altın kemeri almak" diye konuştu.

Başarılı bir kamp dönemi sürdürdüklerini kaydeden Gürbüz, takım halinde en iyi şekilde çalışarak, Muratpaşa'ya hakkettiği altın kemeri getirmek istediklerini söyledi. Bu süreçte en büyük destekçilerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olduğunu dile getiren Gürbüz, "Antalya'da güreşi belirli noktalara getiren Başkanımız Ümit Uysal verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 10:59:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER