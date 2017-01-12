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GSO, Domotex Uluslararası Halı Fuarında yer alacak

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:56
GSO, Domotex Uluslararası Halı Fuarında yer alacak
GSO, Domotex Uluslararası Halı Fuarında yer alacak
- Almanya'da 14-17 Ocak tarihlerinde düzenlenecek fuarda açılacak GSO standında, Gaziantep sanayisi ve halı firmalarının tanıtımı, iş görüşmeleri yapılacak
- Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu:
- "Sektör yeni üretim teknolojilerini ve en son trendleri görme fırsatı bulacak''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), halı sektörünün dünyadaki en önemli fuarı olan Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında stant açacak.
Almanya'nın Hannover kentinde 14-17Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Domotex Hannover Fuarı, dünyanın lider halı ve zemin kaplamaları fuarı özelliğini taşıyor.
Bu yıl 63 ülkeden toplam bin 452 firmanın ürünlerini sergileyeceği fuara, Türkiye'nin uluslararası katılımda metraj bazında sekizinci kez lider ülke olduğu bildirildi. Türkiye'nin 174 firmayla 18 bin 438 metrekare alanda katılım sağlayacağı fuarda, Gaziantep'ten giden 80 firmanın 10 bin 993 metrekare alanda yer alacağı belirtildi.
GSO da bu önemli fuarda, Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında yürütülen, Gaziantep Dünya Halı Ticaret Merkezi Projesi kapsamında stant açacak. Stantta, halı kümesinde yer alan firmaların tanıtımı yapılacak.
Fuarlara büyük önem veren GSO'nun standında, Domotex Hannover 2017 Fuarında stant açmayarak katılım gösteren Oda üyesi firmalar,ikili iş görüşmelerinin yanı sıra misafirlerini de ağırlayabilecekler. Ayrıca, Gaziantep sanayisi ve ticari yapısı hakkında ziyaretçilere bilgi verilerek, tanıtım yapılacak.
Gaziantep Dünya Halı Ticaret Merkezi Projesi kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO'nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor.
"En son teknolojiler ve trendler sergilenecek"
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan Domotex Hannover 2017 Fuarı'na katılmanın sektör açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, Gaziantepli firmaların halı üretiminde yeni teknolojileri ve en son trendleri görme fırsatı bulacağını belirtti.
Günümüzde gelişen ülkelerin ekonomisiyle rekabet edebilmek için teknolojinin her alanını iyi kullanmak gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, ihtisas fuarların bunun için iyi fırsat olduğunu ifade etti.
Konukoğlu, Gaziantep'in halı üretiminde dünyada söz sahibi bir kent olduğuna dikkati çekerek, "Keskin bir rekabetin yaşandığı küresel piyasalarda başarılı olabilmek için pazarlama ve tanıtım araçlarını çok iyi kullanmalıyız. Halı üreticisi firmalarımızın uluslararası büyük fuarlara katılımı önemlidir. Yeni ürünlerini, koleksiyonlarını ve tasarımlarını nihai tüketiciyle buluşturabilecekler. GSO olarak kentimizin ve ülkemizin ihracatına artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda Domotex Fuarı da iş bağlantıları kurarak yeni siparişler almak, ticaret hacmini ve ihracatını artırmak, yeni pazarlara açılmak isteyen firmalarımız için büyük fırsatlar sunuyor'' diye konuştu.
(BRN-Y)

12.01.2017 11:00:28 TSI
NNNN

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