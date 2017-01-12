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Vali, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:57
Vali, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti
Vali, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.
Okul müdürü Ahmet İren ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'e, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger eşlik etti.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, hazırlık ve 9'ncu sınıf öğrencilerinin Almanca ve Coğrafya derslerine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Nayir gençlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi.
Vali Nayir, "İlk ve ortaokul dönemindeki alışkanlıklarınızı artık bir kenara bırakacaksınız. Hayatı tanıma, anlama, olayları yorumlama, kişileri tanıma olarak bir başlangıçtasınız. Bundan sonraki hayatınızı daha farklı değerlendirmeniz lazım. Bu sıraların dostlukları ve arkadaşlıkları hayatınız boyunca devam edecek. Sosyal bilimler içerisinde coğrafyanın önemli bir yeri var. Bilimlerin birbirine yakın irtibatları var. Coğrafyasız tarihi anlamak, tarihi anlamadan günümüzü anlamak ve geleceğe yön vermek mümkün değil. Her sahada yetişmiş, bizim insanımızı, değerlerimizi bilen dünya çapında bilim adamlarına ihtiyacımız var. Bu yüzden doğru tercih yapmış, doğru yerdesiniz" dedi.
Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Nayir, eğitim durumu ve okulun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, öğretmenlerin istek ve arzularını dinledi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ilgiyle dinleyen öğrenciler söyleşi sonrasında Vali Nayir'e sorular sordu. Sohbet havasında geçen söyleşide Vali Ahmet Hamdi Nayir de öğrencilerin sorularına samimi cevaplar verdi. (EFE)

12.01.2017 11:00:57 TSI
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