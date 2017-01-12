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Kemerdamları Mahallesinden Başkan Kayda'ya teşekkür

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:57
Kemerdamları Mahallesinden Başkan Kayda'ya teşekkür
Kemerdamları Mahallesinden Başkan Kayda'ya teşekkür

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kemerdamları Mahalle sakinlerini makamında ağırladı.
Kemerdamları Mahalle Muhtarı Muhammer Koç ile beraberindekiler, Salihli Belediyesi tarafından mahallelerine kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Zeki Kayda'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Mahalle Muhtarı Muhammer Koç Kemerdamları Ortaokulu Müdürü Yüksel Kanyılmaz ile Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Okumuş, mahalle sakinleri ve öğrenci velileri ile Özel Kalem Müdürü Elvan Akçalı Şentarhanacı eşlik etti.
Salihli Belediyesi'nin Kemerdamları Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Koç, yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Kayda'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ziyaretlerinden dolayı Kemerdamları Mahalle Muhtarı Muhammer Koç ile beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir yasasıyla birlikte sorumluluk alanı bin 306 kilometreye ulaşan Salihli Belediyesi tarafından tüm mahallelere belediye hizmetlerinin götürüldüğünü belirtti.
(BA-SC)

12.01.2017 11:01:00 TSI
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