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Okullar arası yüzme müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Genç Kız-Genç Erkekler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalarla sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, Genç Kız - Genç Erkekler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları 10 - 11 Ocak 2017 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç ve Okul Müdürleri verdi.

Dereceye giren okullar ise şöyle:

Genç Erkekler

1.Özel Final Anadolu Lisesi, 2.Malatya Anadolu Lisesi, 3.Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi, 4.Yeşiltepe Anadolu Lisesi

Genç Kızlar

1.Özel Final Anadolu Lisesi, 2.Beydağı Anadolu Lisesi, 3.Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi

(MT-BRN-Y)



12.01.2017 11:01:06 TSI

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