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Nazilli Devlet Hastanesinde 'Gebe Okulu' açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Nazilli Devlet Hastanesinde açılan 'Gebe Okulu'nda gebe bayanlara doğuma hazırlık ve doğum destekçisi eğitimi veriliyor.



Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, "Hastanemiz bünyesinde Halkımıza en iyi bir şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastanemizde hamile bayanlarımız için bir ilke daha imza atarak 'Gebe Okulu' açmanın sevincini yaşıyoruz. Eğitimcimiz Yıldız Uzal hamile bayanlarımıza okulumuzda eğitim veriyor" dedi.



Nazilli Devlet Hastanesi 'Gebe Okulu'nda gebelere eğitim veren Eğitimci Yıldız Uzal, "Bebeğinize kavuşup anneliğe adım atacağınız doğum anına doğru heyecanla ilerlerken, bu önemli süreci bilinçli, bilgili, huzurlu ve mutlu geçirmeniz özgüveninizi artıracak ve bilgisizliğin neden olduğu kaygıyı ortadan kaldıracaktır. Bu süreç kaygı-panik endişe dolu olmaktan çıkacak; mutluluk-paylaşım-pozitif duygular ile geçecek ve güzel bir anı olarak hatıralarınızda yer edecektir.

Doğum doğal ve sağlıklı bir eylemdir. Doğumu nasıl algıladığınız çok önemli, bilinç altınızda doğuma karşı oluşturduğunuz kaygı ve korkuları aşarak ve doğuma hazırlanarak doğum anının heyecanını ve bebeğinize kavuşmanın mutluluğunu yaşamanız doğumunuza hazırlanmanızla mümkün hale gelecektir.

Hastanemizde açılan gebe okulumuzda gebelik dönemi, doğuma hazırlık, yeni doğan bakımı, lohusalık dönemi sınıflarımız bulunmaktadır. Gebelik sınıfımızda sağlıklı bir gebelik süreci için sağlıklı beslenme, gebelikte yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, bebeğin gelişimi, gebelikte tehlike işaretleri v.b konularda eğitimler verilmektedir.

Grup eğitimleri sayesinde diğer gebeler ile etkileşiminiz artırılarak, daha pozitif, mutlu ve sağlıklı bir gebelik geçirmeniz sağlanır. Doğuma hazırlık sınıflarımızda doğumda hormonların etkisi, doğum eyleminin aşamaları, doğumda kullanılan doğru nefes ve gevşeme teknikleri, ilaç dışı rahatlatıcı teknikler, masaj uygulamaları, doğum yöntemleri, doğum çantası hazırlığı, doğum sonrasında ten tene temasın sağlanmasının önemi konularında eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler doğumun doğal ve sağlıklı bir eylem olduğunu fark etmenizi, bedeninize ve bebeğinize güvenerek, doğum anının heyecanını, doyumunu ve bebeğinize kavuşma anının mutluluk verici duygusunu yaşamanızı sağlayacaktır. Yenidoğan sınıfımızda bebek bakımı, bebek masajı, anne sütünün önemi ve emzirme, yenidoğan sağlığı ve tehlike işaretleri gibi konularda eğitimler verilmektedir.

Lohusa sınıfımızda lohusalık dönemi, lohusalıkta hijyen ve bakım, lohusalıkta beslenme, doğum sonrası dönemde değişen yaşam şekline uyum süreci ve gerekli desteğin sağlanması, aile planlaması konularında eğitimler yapılmaktadır" dedi.

(MB-Y)



12.01.2017 11:08:04 TSI

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