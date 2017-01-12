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Kartepe'de çocuklara obezite eğitimi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:05
Kartepe'de çocuklara obezite eğitimi
Kartepe'de çocuklara obezite eğitimi

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme" eğitim seminerleri devam ediyor.
Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen periyodik seminerlerle ilçedeki çocukların bilinçlendirilmesine katkı sağlanıyor. Bu kapsamda son olarak Ali Güneri İlkokulu ve Şevkatiye İlkokulu'nda düzenlenen seminerlerde, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Büşra Kesercioğlu öğrencilere sağlıklı beslenme ile obeziteyle mücadele yolları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimde öğrencilere, obezite ile ilgili günlük hayatta uygulamaları gereken faydalı bilgiler aktarılırken, uzmanlar Kartepeli miniklerin sağlıklı beslenme ile ilgili sorularına da cevaplar verdi.
(İG-GY-Y)

12.01.2017 11:08:59 TSI
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