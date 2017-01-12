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Başkan Köşker, AK Partili kadınlara projeleri anlattı



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz'ı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, toplantıda Gebze'ye kazandırılan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkan yardımcısı Nilay Ayran ve başkan danışmanı Şakir Bitmez ile birlikte, AK Parti İl Başkanlığı'na giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimine konuk oldu. Burada düzenlenen toplantıda, kadın kolları yöneticilerine bir sunum gerçekleştiren Başkan Köşker, Gebze'ye kazandırılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

Kadınların siyasetteki önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Hanım kardeşlerimizin elinin değdiği her işte olduğu gibi siyasette de farklarını ortaya koyuyorlar. Nezaketiniz ve özverili çalışmalarınızdan ötürü tüm hanım kardeşlerime bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti İl Kadın Kollarımızın nezdinde tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(İG-GY-Y)



12.01.2017 11:10:11 TSI

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