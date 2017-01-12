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Erzurum GHSİM'den miniklere kayak fırsatı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:06
Erzurum GHSİM'den miniklere kayak fırsatı
Erzurum GHSİM'den miniklere kayak fırsatı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlikspor Kulübü 6-8 yaş arasında keşfettiği yetenekli çocuklara kayak öğretiyor. Kulüp Başkanı Güngör Şenses, "Geleceğin milli kayakçıları keşfettiğimiz 100 öğrencinin arasından çıkacak" dedi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Spor Kulübü Kayağı alt yapıya taşıdı. GHSİM geleceğin milli kayakçılarını yetiştirmek için kolları sıvarken, Gençlikspor aracılığı ile kayak çalışmalarını başlattı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan kayak antrenörleri Serhat Aktaş, Sinan Çemlek, Ömer Karslı, Demet Karslı, Ömer Said Alaeddinoğlu ve Yusuf Şeker'in okullardan seçtiği kayakta yeteneği olan 6-8 yaş arası 100 çocuğu Palandöken Kayak Merkezi kayağa başlattı. Ücretsiz kayak kursu start alırken, minik öğrenciler kayak yapacak olmanın sevincini yaşadı.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses, GHSİM'ye ait servisle çocukları okullardan alarak kayak merkezine taşıdıklarını ve burada kayak eğitimi verdiklerini söyledi.
Geleceğin milli kayakçıları yetişecek
Start alan kayak kursunda geleceğin milli kayakçılarının yetişeceğini belirten Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses, "İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil'in destekleri ile geçen sezon kayak antrenörlerimiz okullarda kayak sporu için okullardan sporcu taramaması yaptı. 100 tane öğrenci belirledik. Bu öğrencilerden 50'sini sabah, 50'sini de öğleden sonra kaydırıyoruz. Gelecekte ülkemizi bu öğrencilerin arasından çıkacak kayakçılar temsil edecek. Onun için bu kursu önemsiyoruz" dedi.
Bugünlerde tüm enerjilerini EYOF 2017 için harcamalarına rağmen, rutin gençlik ve spor hizmetlerini de vermeye devam ettiklerinin altını çizen Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkensenligil, böylesi önemli bir kayak kursu için Gençlikspor Kulübü yönetimini ve antrenörleri kutladı. Velileri çocuklarını spora yönlendirdikleri için teşekkür eden Taşkesenligil, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ile Polat Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber'e kayak pistlerini ve mekanik tesislerin kapılarını açtığı için teşekkür etti.
Erzurum'da öğrencilerin kayak öğrenmesi için pistlerinin kapılarını öğrencilere açan Erzurum Polat Resort Hotel de, projelere verdiği destekle takdir topladı. Polat Resort Hotel Müdürü Bora Kanber, "Erzurum'da herkesin kayak öğrenmesini istiyoruz. Öğrencilere pistlerimiz açık, Erzurum'da eğitim gören öğrenciler memleketlerine gittiklerinde Erzurum'da bir şey öğrendik diyebilmeleri için Polat Resort Hotel olarak böyle bir hizmeti başlattık" dedi.
Bu arada kayak kursunun başladığı ilk gün Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlilerinden biri olan Kayak Öğretmeni Davut Budak da, antrenörle ve sporculara başarı dileğinde bulunarak, Erzurum GHSİM'nin kayak sporuna yönelik başlatmış olduğu önemli kurs nedeni ile teşekkür etti.
(ERZ-Y)

12.01.2017 11:10:58 TSI
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