Kartepe'te elektrik enerjisi alım ihalesi yapılacak
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi elektrik enerjisi alım işi ile ilgili ihale açtı.
Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, elektrik enerjisi alımı ile ilgili ihale açtı. Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğünce talep edilen, "Elektrik Enerjisi Alım İşi" için gerçekleşecek ihale, 24 Ocak 2017 Salı Günü saat 10.00'da açık ihale usulü ile ihale yapılacak. Belediye toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek.
(İG-GY-Y)
12.01.2017 11:11:12 TSI
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