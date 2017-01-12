YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Soner Çetin, en başarılı belediye başkanı seçildi

Soner Çetin, en başarılı belediye başkanı seçildi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Gezici Araştırma Merkezi, 2016'da Türkiye'nin en başarılı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını araştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, aldığı yüzde 63,7'lik oranla 'Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı' seçildi.

Soner Çetin, Gezici Araştırma Merkezi'nin 24-30 Aralık 2016 tarihlerinde, TÜİK örneklemeleri dikkate alınarak Türkiye çapında 8 bin 762 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' seçildi.

Başkan Çetin'in birinci olduğu listeye, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ikinci, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu üçüncü, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık dördüncü, Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ise beşinci olarak girdi.

(ELF-Y)



12.01.2017 11:11:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER