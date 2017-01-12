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Erbaa'da "Okul Oyunla Güzel" projesi



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Erbaa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Oyunla Güzel" projesi kapsamında protokol imzaladı.

Erbaa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği projede imzalar atıldı. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın makamında gerçekleşen imza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan ve proje koordinatörü öğretmenler katıldı. Proje, okullarda zorunlu Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin malzeme eksikliği nedeniyle gerektiği gibi işlenememesi nedeniyle uygulamaya konuldu. Projeye, Erbaa Belediyesinin projeye malzeme ve materyal desteği sağlayacağı, bu sayede oyun ve fiziki etkinlikler dersin gerektiği gibi işlenebilmesinin önünün açılması hedefleniyor.

Yapılan projenin okulu çocuklara sevdirmek için önemli olduğuna değinen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım "Biz okulun sadece bilgi donanımı kazanılan bir binadan ibaret olmadığını savunuyoruz. Ben de bir babayım. Evladım okula gidiyor. Okulla ilgili bana en çok anlattığı şeyler, okulda oynadığı oyunlar. Ama maalesef okul bahçelerimizin fiziki durumu ve okuldaki malzeme eksikliği nedeniyle çocuklar yeterince oyun imkanı bulamıyorlardı. Bununla ilgili Milli Eğitim ile yaptığımız çalışma sonrası 11 okulumuza, çocuklarımızın hem oyun oynayabilecekleri hem de spor yapabilecekleri oyun grupları alacağız. Bu oyun gruplarını buralara kurmak suretiyle yavrularımızın kullanımına sunacağız. Böylelikle okul oyunla güzel bir hale gelecek. Okulu çocuklarımıza sevdirmek istiyorsak oyun oynayabilecekleri alanlar açmamız lazım. Bize böyle bir fırsat doğdu. Göreve geldiğimizden beri bunu savunan bir vizyon ve misyonla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bu dersin malzeme ve materyal eksikliği nedeniyle gerektiği gibi işlenemediğini ifade eden Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan "Bu proje kapsamında ilk olarak bir, iki ve üçüncü sınıflarda beş saat dördüncü sınıflarda iki saat olmak üzere oyun ve fiziki etkinlikler dersimiz var. Biz bu dersimizin amacına yönelik olarak işlenmesini planlıyoruz. İkinci olarak okullarımıza bu ders kapsamında malzeme ve materyal temin edilmesini sağlamak istiyoruz. Son olarak ta bu çalışmaların Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmesini ve bunu projeye dönüştürerek ödül sürecine dahil olmak istiyoruz. Bu konuda belediyemizle bir protokol yaptık. Bu kapsamda belediyemizin bize ciddi miktarda malzeme ve materyal desteği olacak. Belediyemize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(ŞK-SLH-Y)



12.01.2017 11:08:26 TSI

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