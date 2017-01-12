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Malatya'da oryantiring antrenörlük kursu açılacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu açılacağı belirtildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün internet sayfasına yapılan açıklamada 23 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihleri arasında Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu açılacağı ifade edildi.

Kurs programı ve istenilen belgelere ise şöyle:

"2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf), Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti, (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir).(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek -5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde" antrenörlük yapmasında sakınca yoktur" ibaresi bulunması gerekmektedir). Belgenin aslı. Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-sporegitim@sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (aslı) Nüfus cüzdanı fotokopisi. Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yeniehir ubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 110 TL. yatıracaklardır. Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte "Spor Genel Müdürlüğü hesabına ORYANTRNG kursu ücreti olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup nternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir."

(MT-BRN-Y)



12.01.2017 11:14:35 TSI

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